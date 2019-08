Mercoledì 28 agosto a Pompeano il concerto jazz di Spill out trio

Il borgo di Pompeano di Serramazzoni sarà la suggestiva cornice del concerto jazz del gruppo “Spill out trio”, in programma mercoledì 28 agosto (ore 21,45, ingresso gratuito) al Santa Rita Bio-caseificio sociale 1964, in via Pompeano 2294. Il gruppo, composto da Achille Succi (sax, clarinetto, basso), Glauco Zuppiroli (contrabbasso) e Filippo Monico (batteria e percussioni), propone una miscela originale e coinvolgente tra jazz, swing, soul e funky.

Dalle ore 19 il caseificio propone un buffet biologico a base di prodotti tipici dell’Appennino (per informazioni e prenotazioni 0536 950193, www.santaritabio.com).

L’evento conclude la rassegna musicale “Le Vie del suono” che ha proposto in agosto, con successo di pubblico, cinque concerti nei borghi dell’Appennino all’insegna della qualità e della originalità.,

Zuppiroli, modenese come Succi, ha suonato con Paolo Fresu, Pier Giorgio Farina, David Liebman, Steve Grossman, Tony Scott, Tommy Campbell. In ambito classico interpreta e compone per le migliori orchestre dell’Emilia Romagna; attualmente è il contrabbasista di Vinicio Capossela.

Filippo Monico è batterista e percussionista, dirige, assieme alla danzatrice Cristina Negro, l’associazione “Takla improvising group”. Musicista dedito da sempre all’improvvisazione, anche di ambito jazzistico, ha collaborato con danzatori, musicisti, pittori e video artisti di livello internazionale.

Achille Succi, sassofonista e clarinettista si è perfezionato a Siena Jazz e ai masterclass tenuti da David Liebman; ha frequentato il Berklee college of music e il conservatorio ritmico di Copenhagen; ha preso parte a numerosi progetti speciali, tra i quali “Othello suite” di Uri Caine, “Urban raga” di Paolino Dalla Porta, “P.Centauri Orchestra” di Giorgio Gaslini e “Eleven” di Franco D’Andrea. Ha al suo attivo anche la produzione di diversi cd, oltre ad un lavoro in duo con il contrabbassista Salvatore Maiore; insieme a Fabrizio Puglisi e Alberto Capelli ha fondato il gruppo “Atman”, con il quale si è esibito con ospiti speciali come Louis Sclavis, Ab Baars e Ernst Rejiseger.