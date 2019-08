Due appuntamenti nei prossimi giorni alle Salse di Nirano

Per la stagione di iniziative organizzate dalla Riserva Regionale delle Salse di Nirano, giovedì 29 agosto, dalle ore 18 alle ore 20, a Cà Tassi, si svolge il laboratorio ‘Le forme dell’acqua’, laboratori gestiti da La Lumaca per bambini da 3 a 6 anni e da 70 a 10, nell’ambito dell’iniziativa ‘H2Oro il valore dell’acqua’ finanziato con la campagna ‘Io sì’ di Coop Allenza 3.0. Per informazioni, contattare il Ceas al n. 0536.880.833.

Domenica 1 settembre, a cura di Ge.Fi, Ecosapiens ed Ideanatura, è in programma la passeggiata ‘Le cave, cosa sono diventate. L’appuntamento è alle ore 9.30 in piazza Casa del Popolo a Fiorano per andare alla scoperta di una ex cava, dove si trovava l’argilla per la produzione delle piastrelle, accompagnati da una guida esperta e per ricercare i fossili, ancora presenti nei nostri calanchi, a testimonianza di come qui si estendesse il Golfo Padano. E’ richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica/trekking ed è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 30 agosto 2019, alle ore 17, tel. 0522 343238 – 342 8677118.