Da mercoledì 28 agosto partono i lavori di riasfaltatura su via Duomo e Via Sardegna. Nei tratti interessati di volta in volta dai lavori, la strada ed i parcheggi saranno interamente chiusi al traffico, come segnalato in loco. Termine lavori previsto entro il 29/08 per proseguire successivamente sulle vie XX Settembre e Manunzio. In caso di maltempo o imprevisti i lavori si spostano al primo giorno utile successivo.