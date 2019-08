Cersaie 2019: agevolazioni su trasporti, trasferimenti in fiera e hotel

Anche in occasione di Cersaie 2019 raggiungere il Quartiere Fieristico è più facile. Sono stati infatti stipulati accordi che consentono di raggiungere Bologna, dal 23 al 27 settembre a tariffe ridotte su treni ad alta velocità.

TRENITALIA

Ai visitatori che ne fanno richiesta attraverso il sito del Salone sono riservate tariffe agevolate sulla tariffa base di 1ª classe Business e di 2ª classe Premium/Standard su Intercity e Frecce partendo da qualsiasi stazione italiana.

ITALO

Su Italo Treno si potrà usufruire di tariffe agevolate in Prima Classe sulla tariffa Flex da tutte le città italiane servite.

TRENO+TRANSFER IN FIERA

Sono poi a disposizione dei visitatori, sempre attraverso il sito di Cersaie, anche pacchetti treno + transfer in fiera per viaggi in giornata andata e ritorno da Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Padova, Venezia e Napoli Centrale sui treni Alta Velocità di Trenitalia e Italo Treno.

TRENO+HOTEL

Sono previsti inoltre pacchetti che comprendono, oltre al viaggio andata e ritorno in treno, il pernottamento in hotel 3-4 stelle e trasferimenti stazione ferroviaria–hotel e stazione ferroviaria–Cersaie da Ferrara, Rimini, Padova, Verona, Venezia e Firenze. Tariffe agevolate per le sole prenotazioni alberghiere sono disponibili attraverso il sito web di Bologna Welcome: https://www.bolognawelcome.com/prenotazione-pacchetti-offerte/risultati-ricerca/?

Tutte le informazioni relative alle agevolazioni sui trasporti informazioni e prenotazioni sono raggiungibili dal sito www.cersaie.it, all’interno della sezione Visitare (https://www.cersaie.it/it/v_home_visitare.php)