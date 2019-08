Assunta come badante deruba la propria assistita: arrestata dai carabinieri di Sestola

I carabinieri della Stazione di Sestola hanno ricevuto la segnalazione dal figlio della vittima. L’uomo, un 67enne residente a Formigine, era convinto che la badante assunta in prova per accudire la madre 90enne nata e residente a Montecreto, non fosse quella persona attenta e gentile che voleva apparire, e che ci fosse lei dietro la sparizione di soldi e gioielli della sua assistita.

La donna, una polacca di 66 anni, era stata assunta all’inizio di agosto ed era l’unica ad avere la possibilità di accedere ai beni dell’anziana, custoditi all’interno del comò della camera da letto. Ma nonostante la sicurezza della colpevolezza della badante, solo la meticolosità della perquisizione effettuata nella giornata di ieri ha permesso di rinvenire quanto asportato e di poter arrestare la malfattrice.

La donna aveva infatti occultato 18.700 euro nella sua borsa cucendoli dentro la fodera; mentre un anello d’oro della vittima è stato rinvenuto cucito dentro l’imbottitura del reggiseno che stava indossando quando perquisita dai carabinieri.

Arrestata, è stata tradotta questa mattina al Tribunale di Modena per l’udienza di convalida.