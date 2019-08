Anche gli ultimi giorni di agosto sono ricchi di attrazioni in Appennino

Gli ultimi giorni di agosto e l’inizio di settembre si presentano estremamente vivaci a Castelnovo e in Appennino con tante iniziative legate alla tradizione e ai prodotti tipici, al divertimento, alla musica, all’arte e alla cultura, allo sport.

Fino a sabato 31 agosto il Centro Coni ospita un grande appuntamento dedicato all’atletica, con il ritiro pre – campionato Fidal Emilia Romagna. Castelnovo è già affollata di giovani atleti e atlete, che utilizzano sia le strutture sportive del paese (oltre al Centro Coni, le palestre e il centro sportivo polifunzionale Onda della Pietra) sia le strutture ricettive. In totale più di 120 persone, tra atleti e atlete (di età compresa tra i 15 e i 19 anni), istruttori e accompagnatori. Sono rappresentate le categorie juniores, allievi, allieve, cadetti e cadette, con i ragazzi impegnati in tutte le discipline dell’atletica.

Mercoledì 28 agosto il Centro storico ospiterà l’evento “La Notte si fa buia”: dalle 19.30 cena a lume di candela e animazione con lo spettacolo della Focoleria Pyro Dance Company in piazza Unità (informazioni pagina FB Associazione Centro Storico Castelnovo ne’ Monti, prenotazione cena obbligatoria tel. 334 1659013).

Torna venerdì 30 settembre l’appuntamento con i Gruppi di cammino a Castelnovo ne’ Monti, le passeggiate con accompagnatore esperto in scienze motorie a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere e del territorio. Ritrovo in Piazzale Vittime di Roncroffio (sotto la chiesa della Pieve) alle ore 18.

Venerdì 30 e sabato 31 agosto si torna in Centro storico con i Ristoranti in piazza: dalle ore 19.30 le migliori specialità della cucina montanara servite sotto le stelle nelle strade e piazze più antiche e suggestive del paese.

Sabato 31 agosto il centro sportivo polifunzionale Onda della Pietra ospita la Festa di fine estate, dalle ore 22 (per informazioni tel. 0522 611863, info@ondadellapietra.it).

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre piazza Martiri della Libertà vedrà la nuova edizione del Motoraduno Ducati, dedicato ai modelli storici e moderni di Borgo Panigale e non solo (sabato dalle ore 19, domenica dalle ore 9 per l’intera giornata).

Venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre nel centro di Castelnovo va in scena Lo Sbaracco, shopping con le grandi occasioni di fine stagione: tutti i negozi del centro saranno aperti con promozioni davvero imperdibili.

Domenica 1 settembre a Campolungo, dalle ore 12 nel piazzale della chiesa, appuntamento con la Strapolentata, organizzata dalla Combriccola di Casale: polenta con vari condimenti, e nel pomeriggio intrattenimenti, tornei di carte, giochi per grandi e piccini, escursioni guidate alla Pietra di Bismantova.

Sempre domenica in piazza Gramsci ci sarà dalle ore 8 il Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno.

Prosegue infine a Palazzo Ducale la mostra “Racconti di Pietra”, con le sculture e i disegni di Alessandro Toni, visitabile ogni venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore16 alle 19 fino alla fine di settembre.