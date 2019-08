Al via un intervento di Inrete per il rinnovo della rete gas a Casalecchio di Reno

E’ iniziato oggi un intervento di Inrete, società del Gruppo Hera che gestisce la distribuzione di gas ed energia elettrica in Emilia-Romagna, per il rinnovo della rete gas di via del Lavoro a Casalecchio di Reno, nel tratto del sottopasso autostradale.

Si tratta di un intervento per la messa in sicurezza della rete e garantire la continuità del servizio. In questi giorni è stata rilevata una perdita nel tratto coinvolto dall’intervento e Inrete ha colto l’occasione per procedere al rinnovo completo della condotta interessata per una lunghezza di 80 metri, con l’obiettivo di evitare il ripetersi dell’evento.

L’opera di sostituzione sarà portata avanti senza interrompere il servizio gas alle utenze allacciate.

Per permettere la realizzazione dei lavori è stato istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, su via del Lavoro, in corrispondenza del sottopasso autostradale nel tratto tra via Magnanelli (zona industriale) e via Isonzo (zona Meridiana). Il senso unico alternato proseguirà anche in orari serali e notturni per l’intera durata dei lavori, che dovrebbero terminare, salvo inconvenienti, entro la giornata di venerdì 6 settembre.

Per garantire livelli costanti di sicurezza e continuità del servizio, Inrete ogni anno, inoltre, con il programma di ricerca fughe gas, ispeziona la rete per individuare eventuali dispersioni. A fronte di livelli base definiti dall’autorità nazionale Arera, rispettivamente del 100% in tre anni per alta e media e del 100% in quattro anni per la bassa pressione, la rete gas ispezionata da Inrete risulta molto superiore allo standard minimo richiesto: nel solo 2018, infatti, è stato ispezionato il 60,5% delle reti in alta e media pressione e il 78,9% di quelle in bassa pressione.