Serie A: Verona Bologna 1-1. Mihajlovic in panchina

Finisce in parità 1 a 1 la prima di campionato del Bologna che affrontava in trasferta il Verona. Sinisa Mihajlovic in panchina per l’esordio con tutto lo stadio in piedi quando lascia il campo. Per il Bologna venerdì arriva la sfida casalinga contro la Spal.

Classifica del campionato di calcio di Serie A dopo la prima giornata (Inter-Lecce domani alle 20,45):

Lazio, Napoli, Juventus, Udinese, Atalanta, Brescia e Torino punti 3;

Bologna, Verona, Roma e Genoa 1;

Inter, Lecce, Sassuolo, Spal, Fiorentina, Milan, Parma, Cagliari e Sampdoria 0.