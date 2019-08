Herpes Zoster: per i 65enni il vaccino è gratuito

Prosegue la campagna per la vaccinazione anti-Herpes Zoster che, come previsto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/2019, per l’anno in corso è offerta attivamente e gratuitamente a tutti i 65enni (nati nel 1954).

La vaccinazione è lo strumento più efficace per proteggersi dall’Herpes Zoster, detto anche “fuoco di Sant’Antonio”, infezione dovuta alla riattivazione del virus della varicella che non viene eliminato dall’organismo ma rimane latente nel sistema nervoso, e si può manifestare in modo frequente e debilitante. Il vaccino, che viene somministrato con un’iniezione nella parte alta del braccio, riduce il rischio di sviluppare l’Herpes Zoster, ma soprattutto protegge da una delle complicanze più frequenti, la nevralgia post erpetica, che comporta un dolore severo e cronico che può durare per lungo tempo (anche anni) dopo la guarigione delle lesioni cutanee.

La campagna di vaccinazione 2019, che proseguirà fino al 20 dicembre, è rivolta a 8.400 donne e uomini di 65 anni, residenti in provincia di Modena, invitati tramite lettera a recarsi presso gli ambulatori vaccinazioni. Per poter accogliere i destinatari delle lettere, l’Azienda USL di Modena ha reso disponibili 142 sedute dedicate.

Hanno diritto al vaccino gratuito anche le persone di età superiore ai 50 anni affette da alcune patologie croniche (diabete mellito, patologia cardiovascolare esclusa l’ipertensione, BPCO), quelle destinate a terapia immunosoppressiva e tutti i nati nel 1952 e nel 1953. In questi casi, si può prenotare chiamando il numero verde 800 239 123, presso i Punti unici di prenotazione e assistenza di base e presso le farmacie.

“Quest’anno il traguardo fissato a livello regionale per la campagna è di raggiungere almeno il 35% della popolazione 65enne – sottolinea Giovanni Casaletti (foto), direttore del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena –. Per la passata stagione abbiamo superato l’obiettivo regionale (fissato al 20%), raggiungendo una percentuale del 28% e anche per l’anno in corso la nostra Azienda si è organizzata in modo da favorire l’adesione alla vaccinazione. Invitiamo quindi i cittadini ad approfittare, già dalle prossime settimane, di questa opportunità a vantaggio della propria salute”.

Informazioni per i nati nel 1954

Come indicato nella lettera inviata a casa, è possibile sia l’accesso diretto all’ambulatorio sia la prenotazione: al numero verde 800 239 123, presso i Punti unici di prenotazione e assistenza di base, in farmacia o nei corner Salute presenti in diversi ipermercati e supermercati Coop.