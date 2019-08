British GP: a Silverstone vince Rins, settimo posto finale per Petrucci. Dovizioso coinvolto in un incidente

Marquez beffato sul traguardo, vince Rins per appena 13 millesimi dopo uno splendido sorpasso all’ultima curva. 3° Vinales, 4° Rossi. Marquez allunga in vetta portandosi a +78 su Dovizioso, costretto al ritiro dopo un pauroso incidente.

Danilo Petrucci (Ducati) ha terminato in settima posizione il British GP. Il pilota ternano del Ducati Team, che partiva dalla quarta fila, ha perso alcune posizioni nelle prime fasi della gara ed è transitato sul traguardo del primo giro in tredicesima posizione. Danilo ha poi iniziato una rimonta che lo ha portato a superare Miller nel corso dell’ultima tornata e a tagliare il traguardo a mezzo secondo dal sesto posto di Crutchlow.

Un brutto incidente ha invece messo subito fuori gioco Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, scattato bene al via dalla terza fila, alla prima curva non ha potuto evitare la moto di Quartararo, scivolato davanti a lui dopo un highside, ed è caduto violentemente sull’asfalto. Soccorso immediatamente in pista, Andrea è stato successivamente portato al centro medico del circuito per un primo controllo: i medici gli hanno riscontrato diverse contusioni e una commozione cerebrale, per cui hanno provveduto a trasportarlo in elicottero all’ospedale di Coventry per sottoporlo ad una TAC e a ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso qualsiasi complicazione. Dovizioso rientrerá quindi in Italia giá in serata.

Nonostante lo zero in classifica di oggi, Dovizioso resta in seconda posizione nella classifica piloti, a 78 punti dal leader Marquez, mentre Petrucci scende al quarto posto, 4 punti dietro a Rins, vincitore oggi a Silverstone.

La Ducati si conferma al secondo posto nella classifica riservata ai costruttori e il Ducati Team al primo posto tra le squadre.