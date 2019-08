Ravarino: alla vista dei carabinieri scappa ma perde il portafoglio con dentro la droga

A Ravarino, durante un controllo all’altezza di un casolare abbandonato in via Morotorto, i militari della locale stazione hanno individuato un uomo, poi identificato in un cittadino marocchino classe 1991, regolare sul territorio nazionale, che alla vista dei militari si è dato alla fuga perdendo il proprio portafogli. All’interno di quest’ultimo, oltre ai documenti personali, 12 dosi di cocaina per un peso di circa 10 grammi. Il soggetto sarà denunciato in stato di libertà.