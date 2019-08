Pallacanestro Scandiano, via alla preparazione

E’ scattata nei giorni scorsi la stagione 2019/20 della prima squadra della Pallacanestro Scandiano, nuovamente al via del campionato di serie D. A coach Alberto Baroni, confermato in panchina, il compito di fare un bilancio delle prime sedute: “L’inizio è stato indubbiamente positivo, siamo una squadra giovane, ricca di Under, oltre a qualche ottimo Senior. Abbiamo lavorato con intensità e la prossima settimana continueremo sulla stessa falsariga”.

Il 16 settembre alle 21,30, alla Palestra Cassala di Reggio Emilia, l’esordio nel Trofeo Marchetti, la Coppa Emilia di serie D, contro il Cravattificio Conti Basketreggio: “Al risultato ci teniamo, come in ogni gara – conclude il tecnico – ma prima di tutto l’obiettivo della Coppa, e più in generale della nostra preseason – è quello di diventare squadra, in difesa come in attacco, mettendo sul parquet sacrificio, concentrazione, mentalità e difesa intensa; in attacco, seppur non al 100% fisicamente, mi auguro che la squadra inizi a gestire al meglio i palloni”.