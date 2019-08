Langhirano porta a Mirandola il prosciutto di Parma

Sabato 24 agosto, a partire dalle ore 19.00, il Comune di Langhirano sarà ospite in Piazza Costituente a Mirandola per una serata di beneficenza. Al centro della manifestazione, una cena a base di prodotti tipici, dal prosciutto di Parma, al Parmigiano Reggiano, dal melone alla torta fritta. Oltre al menù di Langhirano, saranno offerti anche maccheroni al pettine e lo gnocco fritto di Francia Corta. A partire dalle 21.30 Radio Emilia – I cantanti dell’Emilia-Romagna e Numero Uno Band rallegreranno la serata con intrattenimento musicale. La manifestazione è organizzata dalle associazioni di volontariato del Comune di Langhirano, dal Principato di Francia Corta e dai Comuni di Mirandola e Langhirano. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.