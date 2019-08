La Polizia di Stato modenese cattura specialista della truffa del “CD- ROM”

Personale della Squadra Mobile della Questura di Modena, unitamente a personale della Squadra Mobile di Cosenza e del Commissariato di Paola, nella serata del 21 agosto scorso, ha tratto in arresto in località Scalea, mentre si trovava in vacanza al mare, un cittadino italiano dedito alla commissione di truffe, destinatario di un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Modena su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica di Modena dott. Giuseppe Amara.

Il malfattore, classe ’74, di origine napoletana, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, era specializzato nella cosiddetta “truffa del CD”. Lo stesso sceglieva con accuratezza le vittime, tutte ultra settantenni, le avvicinava con tono amichevole e una volta guadagnata la loro fiducia consegnava un compact disk, a suo dire, commissionato da parenti della vittima, in cambio di una somma di denaro compresa tra i 200 e i 300 Euro, simulando di essere al telefono con i figli delle persone offese così da portare a termine il raggiro.

L’indagine, origina da alcune denunce a seguito delle quali sono state avviate dalla Squadra Mobile tutte le attività investigative del caso che, anche grazie al contributo del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, hanno consentito di individuare il malfattore. Lo stesso è risultato essere un vero e proprio “trasfertista delle truffe” poiché già noto alle Forze di Polizia di diverse province italiane. L’uomo infatti, si muoveva su tutto il territorio nazionale, pertanto al fine di localizzarlo si è proceduto ad avviare tutte le attività investigative necessarie che hanno permesso di rintracciarlo ed arrestarlo il 21 agosto scorso a Scalea.