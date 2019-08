Svastiche sul muro di casa della segretaria PD di Guastalla

Svastiche e insulti tracciati con vernice verde sui muri dell’abitazione di Rossana Gombia, segretaria Pd di Guastalla. A darne notizia il segretario provinciale del Pd Andrea Costa. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri.

Il mio abbraccio a Rossana – scrive Costa – “è quello di tutta la comunità politica che rappresento. È anche quello dell’Italia migliore, che non scrive ‘comunisti di m..da a morte’, che disprezza le svastiche e i richiami alle SS, è l’Italia che ha conquistato diritti, benessere, un futuro migliore per tutti. Anche per quei poveri dementi che sapendo di esserlo si muovono furtivi la notte”.