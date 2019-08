Riparazione della rete idrica in zona Tribunale a Reggio Emilia

Lavori di riparazione in corso in zona Tribunale. Questa mattina, a seguito della rottura di una valvola di linea all’incrocio tra Via Cisalpina e Via Paterlini viene interrotta l’erogazione dell’acqua per il tempo necessario alla riparazione.

Le strade interessate alla temporanea sospensione del servizio sono Via Zacchetti – Via Paterlini – Via Borsellino – Via Livatino – Via Falcone – Via Liguria – Via Cisalpina.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento

Ireti ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa degli involontari disagi.