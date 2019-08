Pulizia marciapiedi e altri lavori stradali, dal 26 al 30 agosto a Fiorano

Continua lunedì 26 agosto 2019, per la terza settimana, la pulizia straordinaria dei marciapiedi nel Comune di Fiorano Modenese, con il taglio delle erbe infestanti, la pulizia con soffione del marciapiede e il successivo spazzamento meccanizzato della sede stradale. I lavori vengono eseguiti di mattina, con inizio alle ore 6. Per avvisare dei lavori, verranno apposti segnali di divieto di sosta nelle strade oggetto di intervento; pertanto si chiede la collaborazione dei cittadini affinché le strade vengano lasciate libere da automezzi in sosta, nelle giornate designate, così da permettere un efficace intervento di pulizia.

Lunedì 26 e martedì 27 agosto si concludono in strade dove c’erano parti non ancora eseguite e si interviene in Via Ghiarella. Mercoledì 28 agosto il cantiere si sposta in centro a Fiorano: Via Bonincontro, Via del Santuario e le due scalinate di accesso alla basilica, Piazza Giovanni Paolo II, Via Brascaglia con scala e camminamento nel tratto terminale, Via Zanasi con scala, Via Avanzini, Piazza Casa del Popolo, Via Malmusi, Via delle Cave, Via Magellano con scala, Via Vespucci, Via Marco Polo.

Giovedì la zona è Fiorano ovest: Via Marconi, Via Fermi, Via Costa, Via Volta, Via Giacobazzi, Via Puccini, Via Don Bosco, Via Toscanini, Via Paganini, Via Mascagni, Via Verdi, Piazza De Gasperi, Via Giacobazzi.

Venerdì 30 agosto si puliscono i marciapiedi di Via Vittorio Veneto, Via della Vittoria, Via Pellico, Via Cavour, Via Manin, Via Malatesta, Via Gramsci, Via Don Messori, Via aula, Via Don Papazzoni, Via Doria.

Ci sono altri cantieri aperti: lunedì 26 si conclude l’intervento sulla rrete del gas in Via del Santuario e martedì 27 si inizia quello di asfaltatura; proseguirà fino al 30 agosto, ogni giorno dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Ciò comporta la chiusura totale della strada, comprese le immissioni da Via Brascaglia e da Via Bonincontro, dove permane il doppio senso di circolazione.

Si lavora dal primo settembre anche alla rete del gas in Via Vittorio Veneto, dove è istituito un senso unico alternato per lavori sulla corsia dei bus con divieti di sosta nella zona dei lavori.

A Ubersetto si lavora in Via Viazza 1° Tronco, con un senso unico alternato, regolato da movieri o da semaforo mobile e a Spezzano è chiuso completamente il traffico su Via Canaletto, da Via Antica Cava a Via San Giovanni Evangelista, salvo i mezzi di soccorso e i veicoli diretti alle ditte, per consentire le opere preparatorie per la costruzione della rotatoria all’incrocio circondariale-Canaletto.