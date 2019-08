Continua l’interesse per il corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti promosso da Unimore

Sono le ultime ore anche per la presentazione delle domande di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti, attivato dal Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore. Si tratta di uno dei corsi di laurea di eccellenza dell’Ateneo emiliano, tanto che il Censis nella sua annuale indagine sulla qualità didattica dei corsi di laurea promossi dalle università italiane lo ha posto sul podio della classifica del gruppo agrario, confermandogli il piazzamento sul terzo gradino.

Il corso di laurea, proposto a numero programmato e che si tiene presso la sede d’Ateneo di Reggio Emilia, si propone di fornire conoscenze e formare capacità professionali che garantiscano una visione completa della filiera agroalimentare, dalla produzione al consumo, fornendo al laureato competenze che gli consentono di svolgere compiti tecnici di gestione e controllo nelle attività di produzione, conservazione e distribuzione nel settore agroalimentare.

I posti disponibili sono 75, ossia 67 posti riservati a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, 8 posti riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero, comprensivi di 2 posti riservati a studenti cinesi nell’ambito del progetto “Marco Polo”. Qualora i posti a disposizione degli studenti stranieri residenti all’estero non fossero interamente utilizzati saranno messi a disposizione degli studenti italiani, comunitari ed extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia.

I candidati extracomunitari residenti all’estero, in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, saranno ammessi a sostenere il test di amissione solo dopo aver superato la prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà il giorno 2 settembre, alle ore 9.30, presso la Biblioteca Scientifica Interdipartimentale (BSI) di via Campi, 213/c a Modena.

Il termine ultimo per poter presentare domanda di partecipazione al test di selezione per l’ammissione al corso di laurea scade alle ore 13.00 di venerdì 23 agosto 2019.

La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si effettua esclusivamente on-line. Lo studente deve registrarsi sul sito www.esse3.unimore.it che gli assegna un nome utente ed una password, indispensabili per entrare nella propria pagina personale e scegliere il corso di laurea di suo interesse. Per sostenere la prova di ammissione è previsto il pagamento di un contributo spese di 55,00 euro, non rimborsabili, da effettuarsi presso uno sportello bancario del territorio nazionale fino al momento antecedente allo svolgimento della prova stessa nonché tramite carta di credito collegandosi al sito www.esse3.unimore.it

Non si accettano domande inviate a mezzo posta, fax o posta elettronica.

Alla data del 21 agosto erano già pervenute 91 domande, 34 delle quali (37,4%) presentate da ragazze, che dimostrano un crescente interesse per questo corso di laurea, e 57 presentate da ragazzi (62,6%).

I candidati in condizioni di disabilità o affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono fare richiesta di ausili e/o misure compensative per lo svolgimento delle prove devono allegare l’apposita domanda e l’idonea certificazione medica nel portale www.esse3.unimore.it.

Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore per la Disabilità e DSA, di concerto con la commissione di concorso, decide in merito alle modalità ed ai tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove. Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici

Tel. +39 059 2058311 – Fax +39 059 2058309 – email: disabilita@unimore.it

Per completezza circa le informazioni riguardanti le modalità per le domande di ammissione si rinvia comunque alla lettura integrale del Bando pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo www.unimore.it, bandi a concorsi (fondo homepage) e sul sito www.dsv.unimore.it.

Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria studenti del Dipartimento di Scienze della vita (e-mail: segrstud.scienzevita.agraria@unimore.it). Per problemi informatici inerenti la domanda di ammissione, o il recupero credenziali di accesso a ESSE3 scrivere a webhelp@unimore.it. Per informazioni sulla didattica rivolgersi alla sede didattica del corso di Laurea di Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti sita in Via Amendola 2 – Padiglione BESTA – 42122 Reggio Emilia (Coordinatore didattico del corso di laurea: Dott.ssa Emanuela Losi: e-mail segrdid.scienzevita.agraria@unimore.it – Sito web del dipartimento http://www.dsv.unimore.it). Per informazioni specifiche sul corso di laurea http://www.dsv.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea/articolo1003020804.html

Oppure rivolgersi a Informastudenti di Modena (via Università 4 – informastudenti@unimore.it 059 2058255) e di Reggio Emilia (viale Allegri 15 – informastudenti@unimore.it 0522 523555

Gli studenti stranieri internazionali possono rivolgersi all’International Welcome Desk di Unimore (email: internationalwelcomedesk@unimore.it; telefono: +39 059 2058171)