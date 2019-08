“C’era una volta un re…” del Teatro dell’Orsa chiude il Festival Libr’Aria di Albinea

«Libr’Aria è occasione di approfondimenti felici sui libri e i racconti, sullo sguardo dei lettori e su chi le storie le pensa. Il teatro è il naturale luogo d’incontro per chi vuole sentire le storie con l’orecchio acerbo, come diceva Rodari. Viverle in uno spazio aperto, sotto le fronde degli alberi e accanto all’amichevole presenza dei libri, è un’esperienza da non perdere. La letteratura per ragazzi solleva domande che ci interrogano in modo autentico, ci spingono a cercare il senso vero delle cose senza scorciatoie, senza ipocrisie. Le fiabe ancora parlano a tutti. Siamo amici di Libr’Aria fin dagli inizi, felici di tornare in questo Festival per tutti»: Monica Morini e Bernardino Bonzani introducono il senso della loro partecipazione, domenica 25 agosto alle ore 17.45, all’undicesima edizione del Festival Libr’Aria di Albinea, a pochi chilometri da Reggio Emilia.

Il Teatro dell’Orsa presenterà, al Parco dei Frassini Margherita Hack, C’era una volta un re… No! C’era una volta una principessa, interpretato da Monica Morini con la musica dal vivo di Fabio Bonvicini (organetto, piva, flauti).

Lo spettacolo, che chiuderà il Festival, andrà in scena al termine di una festosa parata per tutti, curata da Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani, che partirà alle ore 16.30 dal Parco Fola.