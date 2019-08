Ryanair lancia la nuova rotta Bologna- Kutaisi in Georgia

Ryanair, la compagnia No.1 in Italia e in Europa, ha annunciato oggi (21 Agosto) una nuova rotta che, a partire da Novembre 2019, collegherà Bologna a Kutaisi, in Georgia, con un servizio bisettimanale, nell’ambito della programmazione invernale 2019 da Bologna.

L’operativo Ryanair su Bologna per l’inverno 2019 copre 48 rotte in totale, tra cui 8 nuove destinazioni invernali: Crotone (3 voli a settimana), Fuerteventura (settimanale), Kutaisi (bisettimanale), Marsiglia (3 voli a settimana), Podgorica (bisettimanale), Santander (bisettimanale) e Tel Aviv (bisettimanale) che faranno transitare oltre 4.4 milioni di passeggeri presso l’aeroporto di Bologna quest’anno.

Per festeggiare questa nuova rotta da Bologna, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale sul suo network europeo a partire da soli 9,99 Euro, per viaggiare a novembre e dicembre, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di venerdì (23 agosto) solo sul sito di Ryanair.