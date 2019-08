Mondiali di volo a vela, Avis “decolla” con gli aeroplanini di carta

Piccoli, ecologici, silenziosi e ultraleggeri. Sono i vecchi cari aeroplanini di carta che Avis riporta in volo in occasione dei Campionati Mondiali di Volo a Vela in programma all’aeroporto di Pavullo dal 31 agosto al 15 settembre. Nel calendario degli eventi collaterali organizzati nel “Villaggio Mondiale” i volontari dell’associazione hanno ideato uno speciale Torneo riservato a questi particolari “velivoli” che si terrà ogni fine settimana nell’apposita pista di lancio allestita nel piazzale della Chiesa. Tutti potranno cimentarsi, sia per gioco con voli di prova, sia nelle gare vere e proprie a chi copre la distanza più lunga.

Ogni partecipante potrà costruire il proprio aeroplanino di carta utilizzando i fogli in formato standard messi a disposizione da Avis. Per le gare del Torneo sono previste diverse categorie a seconda dell’età degli iscritti e ogni categoria avrà una classifica giornaliera con relative premiazioni.

Questi gli appuntamenti:

Venerdì 6 e 13 settembre – dalle 18 alle 23 voli liberi

Sabato 7 e 14 settembre – dalle 12 alle 16 voli liberi – dalle 16 alle 20 Torneo di Volo

Domenica 8 e 15 settembre – dalle 12 alle 16 voli liberi – dalle 16 alle 20 Torneo di Volo

Per info: modena.avisemiliaromagna.it tel 059 36 84 911