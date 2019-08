Ieri sera verso le 22.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso il campo sportivo Morselli di via Gasparini 15 a Modena per un principio d’incedio che ha coinvolto il quadro elettrico di un locale di servizio al campo. Le fiamme sono state rapidamente spente con due estintori. L’allarme è stato dato dagli atleti in allenamento. Non ci sono stati feriti.