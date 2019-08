Il Questore di Modena dispone la chiusura per 10 giorni di un negozio etnico di via Piave

Il Questore di Modena ha disposto, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per un negozio etnico sito a Modena in via Piave, nei pressi della stazione ferroviaria. Il provvedimento, notificato al titolare della licenza nella giornata del 20 agosto da personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Modena, è stato adottato a seguito dei ripetuti controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine che hanno rilevato in più occasioni la presenza di persone pregiudicate per reati inerenti gli stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio.

Tale situazione è stata rappresentata anche da un esposto presentato dai cittadini residenti nella zona “Tempio”, che sovente hanno assistito a liti, spaccio all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale, che ha generato un forte senso di insicurezza negli stessi. La gravità dei fatti esposti e la condotta inottemperante del titolare hanno giustificato l’adozione del provvedimento di chiusura per la durata di 10 giorni decorrere dalla data di notifica.