Corsa contro il tempo per i candidati interessati ad uno dei 12 corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie di Unimore

Ultime febbrili ore per tentare l’ammissione ai 12 corsi di laurea triennale nell’ambito delle Professioni Sanitarie, organizzati da Unimore – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Superato brillantemente l’esame del Censis, che ha attribuito ai corsi in Professioni Sanitarie di Unimore la prima posizione in Italia per quanto riguarda il podio della qualità didattica dei corsi in questo ambito disciplinare, l’Ateneo emiliano, nonostante si sia visti ridotti dal MIUR (-6,28%) i posti disponibili su questi corsi di laurea, continua a catturare un elevato interesse da parte dei giovani neodiplomati, che numerosi si sono già prenotati per la prova che selezionerà i candidati ammessi.

Complessivamente saranno in tutto 463 gli ammessi, cioè a dire – 31 rispetto all’anno scorso, suddivisi in: 425 per italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; 25 per stranieri provenienti dall’estero e 13 per cinesi aderenti al Progetto “Marco Polo”.

Rispetto alla distribuzione per sedi d’Ateneo: 247 posti sono relativi ai 7 corsi organizzati a Modena (Dietistica, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Igiene Dentale), mentre gli altri 216 posti sono disponibili per i 5 corsi organizzati a Reggio Emilia (Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Terapia occupazionale).

“Quest’anno per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia abbiamo confermato le disponibilità del passato in attesa di quell’adeguamento delle aule già programmato che ci consentirà, nel futuro, di aumentare i posti tanto per questo corso di laurea che per le Professioni Sanitarie – afferma il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore prof. Giovanni Pellacani –. Ciò in coerenza con il positivo giudizio del Censis, che ci colloca ai vertici della classifica nazionale tra le università pubbliche italiane per quanto riguarda la didattica che esprimiamo nelle Professioni Sanitarie e per il buon posizionamento ottenuto per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi dentaria”.

Per le domande di partecipazione alla prova di ammissione restano poche ore, fino alle ore 13,00 di giovedì 22 agosto 2019. Per la domanda di ammissione è previsto un contributo spese di 55,00 euro non rimborsabile, il cui versamento va effettuato con l’apposito modulo presso un qualsiasi sportello bancario su territorio nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet, nonché tramite carta di credito secondo quanto indicato nell’informativa di cui al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html. Il versamento, con le modalità indicate, deve essere eseguito e contabilizzato da parte della banca antecedentemente alla prova stessa.

Ciascun candidato deve presentare una sola domanda, nella quale può esprimere fino a tre opzioni, specificandone l’ordine di preferenza. L’ordine di preferenza riportato nella domanda ha carattere vincolante e, una volta resa definitiva la domanda, non può essere successivamente modificato.

Per inoltrare la domanda di ammissione i candidati devono utilizzare esclusivamente internet che è attivo sul sito www.esse3.unimore.it (dopo la registrazione o il login, digitare ammissioni). I candidati devono indicare: i dati personali, residenza, recapito e numero di cellulare, il codice fiscale, i dati del diploma di maturità. Inserita la domanda di ammissione con le scelte effettuate bisognerà stampare la domanda ricevuta ed il modulo per il pagamento del contributo spese di 55,00 euro. L’indicazione di dati non veritieri o difformi dalla realtà comporta l’esclusione dalla graduatoria finale o la decadenza dall’eventuale iscrizione.

I candidati in condizioni di disabilità e con diagnosi DSA possono fare richiesta di tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove presentando richiesta e documentazione al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA almeno 15 giorni prima della prova concorsuale in una delle seguenti modalità tramite consegna diretta negli orari di apertura dello sportello (disponibili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ASDR), o tramite invio per email all’indirizzo disabilita@unimore.it con scansione dei documenti, o tramite invio a mezzo fax al nr. 059 2058309 oppure tramite invio a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA – Via Vignolese 671 – 41125 Modena.

Alla data del 20 agosto le domande pervenute erano in numero quasi triplo rispetto ai posti disponibili: 1.211, presentate rispettivamente da 907 femmine (74,9%) e da 304 maschi (25,1%).

Per maggiori dettagli si consiglia ai candidati un’attenta dettagliata lettura del bando pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo www.unimore.it/bandi. Per informazioni sui corsi di studio e immatricolazione rivolgersi all’ufficio Informastudenti: email: informastudenti@unimore.it (a Modena Via Università, 4 – piano terra tel. 059 205 7095 fax 059 205 6422 e Via G. Campi, 213/B – piano terra tel. 059 205 5645 fax 059 205 5647; a Reggio Emilia Viale A. Allegri, 15 – piano terra – tel. 0522 52 2010 – fax 0522 52 2199 che ricevono negli orari consultabili al link http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html).

Per problemi informatici inerenti la procedura d’immatricolazione on-line o il recupero credenziali di accesso a esse3 inviare una mail all’indirizzo webhelp@unimore.it. L’assistenza è garantita dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00.

Per informazioni sulla didattica rivolgersi alla Segreteria Didattica dei corsi di laurea interdipartimentali di Medicina e Chirurgia: coordinatore didattico dott.ssa Alina Maselli (e-mail alina.maselli@unimore.it). Sito web della Facoltà www.medicina.unimore.it. Mentre per problemi amministrativi ed informazioni sul bando d’ammissione rivolgersi alla Segreteria studenti dei corsi di laurea interdipartimentali di Medicina e Chirurgia (Via G. Campi, 213/B – 41125 Modena, che segue l’orario di ricevimento indicato al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html; e-mail: segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it. Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici: Tel. 059 2058311 – Fax 059 2058309 – e-mail disabilita@unimore.it