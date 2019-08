Alcuni interventi della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia

Ieri verso mezzogiorno il personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto presso i parcheggi di un noto centro commerciale. Qui una donna riferiva che mentre riponeva la spesa all’interno del bagagliaio della propria autovettura, le si era avvicinato un veicolo di piccole dimensioni di colore scuro, il cui occupante la distraeva informandola che le era caduto qualcosa a terra nei pressi dei carrelli, per poi allontanarsi. La donna, dopo aver controllato di non aver perso nulla, saliva a bordo del proprio veicolo accorgendosi dell’ammanco della propria borsa.

Questa notte intorno alle 22.30 il personale della Squadra Volante è intervenuto presso il Parco del Popolo su segnalazione di schiamazzi. Sul posto sono stati rintracciati due stranieri sprovvisti di documenti, accompagnati in Questura ed identificati per B. E. tunisino classe ’92 ed M. D. marocchino classe ’94 entrambi non regolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per reati inerenti l’immigrazione. Il tunisino è stato deferito per l’inottemperanza a diversi ordini dei Questori nazionali mentre il marocchino è stato deferito per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano.

Alle 23.30, invece, nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio nell’area della Stazione “Storica” e di Piazzale Europa organizzati in seguito alle segnalazioni dei cittadini, il personale della Volante ha catturato, presso il Tecnopolo e dopo un breve inseguimento, M.A. marocchino classe ’78 destinatario di un ordine di carcerazione per la violazione di prescrizioni cautelari imposte e per furto aggravato. Successivamente l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale.