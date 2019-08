Mercoledì a Scandiano per la rassegna di cinema estivo “Ma cosa ci dice il cervello” con Paola Cortellesi

Mercoledì 21 agosto protagonista del film di Riccardo Milani “Ma cosa ci dice il cervello” sarà Paola Cortellesi in un’interpretazione tra spy story e parodia all’italiana.

Giovanna lavora al Ministero dove in apparenza conduce una professione che più grigia non potrebbe essere, o meglio così appare in pubblico per camuffare la sua vera identità, quella di agente della Sicurezza Nazionale il cui primo dogma è non dare nell’occhio. Giovanna tra una missione a Marrakech e una a Mosca si riavvicina ai compagni di liceo, che possono dire di fare una vita soddisfacente, finché non confessano le rispettive vessazioni subite da un assortimento di cafoni o ricchi prepotenti. La realtà che il film intende raccontare è quella con cui gli italiani si confrontano ogni giorno, abituandosi al peggio e facendosi andare bene qualunque cosa . Giovanna, mentre dà la caccia a un terrorista intento a mettere insieme un’arma di distruzione di massa, decide che non può restare a guardare l’umiliazione e il conseguente abbrutimento dei suoi amici…

Una commedia sociale per raccontare un Paese che ha bisogno di risvegliarsi dal torpore. Proprio come farà la sua protagonista, Paola Cortellesi, donna abituata alle angherie del quotidiano, alle prepotenze del traffico e che un giorno, rincontrando amici di vecchia data, avrà la forza per alzare la testa e smuovere qualcosa, magari rimettendo le cose al proprio posto.

Inizio del film ore 21.30, posto unico al prezzo di Euro 5 per tutti.

Prossimi film in programma sono domenica 25 agosto Toy story 4 per i più piccoli e lunedì 26 agosto Cafarnao-Caos e miracoli.

Tutta la programmazione è pubblicata sul sito del cinema teatro Boiardo www.cinemateatroboiardo.com