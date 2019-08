Tentata effrazione in via Pisacane, strada residenziale collocata tra il centro e Pontenuovo. Ignoti hanno provato a forzare gli ingressi di un’abitazione che tuttavia non era vuota e, accortisi della presenza di gente all’interno, hanno desistito. Erano circa le dieci di sera; il fatto è stato segnalato dai social e alza il livello di allarme in un periodo propizio ai topi di appartamento.