Tenta di rubare presso l’isola ecologica di Massa Finalese: denunciato

Sabato scorso a Massa Finalese, i carabinieri, intervenuti su segnalazione circa la presenza di una persona all’interno della locale isola ecologica, hanno accertato che un uomo stava tentando di rubare materiale di scarto dall’impianto di via Monte Rosa (nello specifico cavi e i fili di rame contenuti all’interno degli elettrodomestici stoccati) hanno bloccato il ladro e lo hanno identificato in un cittadino italiano di 42 anni. L’uomo, trovato anche in possesso di arnesi da scasso, è stato denunciato per tentato furto aggravato.