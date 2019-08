Omicidio giovane barista: il Questore di Reggio Emilia riceve i familiari

Nel pomeriggio di oggi il Questore Antonio Sbordone ha ricevuto, su richiesta degli stessi, i familiari di Zhou Hui, la barista 25enne di origine cinese uccisa l’8 agosto presso il Moulin Rouge di via XX settembre a Reggio Emilia, per affrontare le preoccupazioni e le specifiche richieste circa la celebrazione del funerale prevista per domani, martedì 20 agosto, con inizio alle ore 11.00.

Le delegazioni della Comunità Cinese Cristiano-Evangelica di tutto il Nord Italia parteciperanno alle esequie, pertanto, si sono analizzati brevemente i dettagli dell’intera cerimonia, al fine di disciplinare le varie fasi e assicurarne la regolarità e la compostezza.

Con l’occasione i familiari stessi hanno attestato la loro gratitudine per l’operato della Polizia di Stato reggiana teso alla cattura del pericoloso omicida, mentre, il signor Questore ha sottolineato il proprio dolore per l’evento ed espresso quello di tutto il personale della Questura che, in ogni ora del giorno e della notte, incessantemente, si è prodigato nelle ricerche e nelle attività investigative. Il Questore ha poi voluto sottolineare che il dolore della Polizia riflette quello dell’intera Comunità di Reggio Emilia.