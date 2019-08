Testata al ragazzo che saluta l’ex compagna di scuola: sassolese denunciato dai carabinieri

Ha avuto l’unica colpa di salutare una sua ex compagna di scuola che ha incrociato in una discoteca del reggiano. Tanto è bastato a un 24enne modenese per ricevere una testata e finire in ospedale con una ferita alla fronte e lesioni dentarie giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale di Sassuolo in 7 giorni.

Per questo grave episodio di cronaca, che potrebbe nascondere un movente passionale, i carabinieri della stazione di Baiso hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 28enne sassolese chiamato a rispondere del reato per lesioni personali. Secondo la ricostruzione investigativa dei carabinieri della stazione di Baiso, a cui la vittima a sporto denuncia, il 24enne di Fiorano modenese si trovava nella discoteca del comune di Baiso quando ha intravisto e salutato una ragazza sua ex compagna di scuola. Un gesto a cui è seguita la gratuita aggressione: è stato immediatamente avvicinato da un ragazzo che gli ha sferrato una testata colpendolo con degli schiaffi.

La giovane vittima frastornata è ricorsa alle cure mediche presso l’ospedale di Sassuolo venendo giudicato guaribile in 7 giorni per una ferita alla fronte e lesioni dentarie. Quindi la denuncia formalizzata ai carabinieri della stazione di Baiso che hanno avviato le indagini risalendo all’aggressore che una volta identificato è stato denunciato per il reato di lesioni. Al vaglio dei carabinieri i motivi della gratuita aggressione che, secondo i militari al comando del Maresciallo Orazio Merolla, potrebbero essere da ricondurre a motivi passionali in corso di ulteriore approfondimento-