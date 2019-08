Inaugurato a Camugnano un punto di accoglienza turistica sulla Via della Lana e della Seta

È stato inaugurato alcuni giorni fa a Burzanella, nel comune di Camugnano, un punto di accoglienza turistico che sarà gestito dalla proloco di Burzanella e che è stato pensato per venire incontro alle esigenze del sempre maggior numero di camminatori che attraversano il centro abitato, percorrendo la Via della Lana e della Seta.

Il cammino turistico che unisce Bologna a Prato, lanciato l’anno scorso dalla Destinazione Turistica della Città metropolitana di Bologna, dall’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese e dal Comune di Prato, sta portando un numero crescente di turisti ad attraversare il piccolo paese, che però non dispone di un bar. Da qui l’idea dell’amministrazione comunale: assegnare parte di un immobile pubblico, che una volta ospitava una scuola elementare, alla proloco, la quale ne farà un centro informativo. La vicinanza con un piccolo negozio di alimentari, ospitato dalla stessa struttura, farà sì che qui potranno fermarsi i camminatori in cerca di un punto dove sostare.

Per agevolare i viandanti la proloco ha investito nell’immobile, come previsto dalla convenzione, costruendo un ampio portico al di sotto del quale i camminatori potranno riposare e rifocillarsi.

«Questo centro informativo fa parte di un progetto di valorizzazione del borgo di più ampio respiro» spiega il sindaco di Camugnano Marco Masinara. «Parteciperemo a diversi bandi con l’obiettivo di restaurare il centro storico di Burzanella, per farne un punto di interesse per i camminatori. Non solo: nel giro di qualche anno pensiamo di attrezzare l’immobile comunale per aprire un bar che serva i turisti ma anche i cittadini. E chissà, potremmo pensare anche a qualche alloggio per turisti, visto che in questo tratto non ci sono alberghi»