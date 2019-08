Il Sassuolo si aggiudica ai rigori la 4a edizione della Sportitalia Cup

Il Sassuolo si aggiudica la quarta edizione della Sportitalia Cup dopo aver vinto per 1-0 contro il Vicenza e superato la Folgore Caratese ai calci di rigore.

Dopo la vittoria della Caratese ai calci di rigore contro il Vicenza, il secondo match ha visto scendere in campo il Sassuolo contro i biancorossi di mister Di Carlo.

Il Sassuolo si porta in vantaggio al 25′ con Alessandro Tripaldelli lesto a risolvere una mischia in area. Nel finale la Folgore Caratese trova il pari: cross dalla destra di Burato e colpo di testa vincente di Bartulovic. Il Sassuolo non demorde e allo scadere va vicino al gol della vittoria con un tiro di Matri servito dalla sinistra di Tripaldelli ma Dal Ventisette blinda la porta. Si va ai calci di rigore da cui escono vittoriosi i neroverdi.

I TABELLINI

Sassuolo-Vicenza 1-0

Marcatori: 12′ Traorè

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Traorè, Obiang, Locatelli; Brignola, Caputo, Boga.

A disp: Pegolo, Turati, Goldaniga, Gravillon, Adjapong, Peluso, Tripaldelli, Marginean, Pinelli, Mazzitelli, Bourabia, Kolaj, Raspadori, Matri.

All. Roberto De Zerbi

L.R. VICENZA: Albertazzi, Scoppa, Zonta, Arma, Liviero, Zarpellon, Padella, Marotta, Emmanuello, Bonetto, Cappelletti.

A disp: Pizzignacco, Grandi, Bizzotto, Pasini, Parise, Guerra, Tronco, Barlocco, Gashi, Pontisso, Okoli, Bertollo.

All. Domenico Di Carlo

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Pagliardini di Arezzo – Scatragli di Arezzo

Sassuolo-Folgore Caratese 1-1 (9-8 d.c.r.)

Marcatori: 25′ Tripaldelli (S), 43′ Bartulovic (C)

Calci di rigore: Matri gol, Burato gol, Gravillon gol, Valotti gol, Bourabia gol, Di Stefano gol, Mazzitelli gol, Ngom gol, Raspadori gol, Bartulovic gol, Peluso gol, Marconi gol, Kolaj gol, Antonucci gol, Brignola gol, Agnelli traversa

SASSUOLO: Pegolo; Adjapong, Gravillon, Peluso, Tripaldelli; Brignola, Mazzitelli, Bourabia; Kolaj, Matri, Raspadori.

A disp: Consigli, Turati, Marlon, Goldaniga, Rogerio, Toljan, Ferrari, Pinelli, Marginean, Obiang, Locatelli, Traorè, Boga, Caputo.

All. Roberto De Zerbi

FOLGORE CARATESE: Del Ventisette, Agnelli, Burato, Parenti (45′ Marconi), Monticone, Ngom, Ciko (39′ Antonucci), Ferrari (22′ Bartulovic), Valotti, Candiano (39′ Di Stefano), De Foglio.

A disp: Attianese, Graziani, Derosa, Silvestro, Ivanov, Kouda.

All. Emilio Longo

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Assistenti: Pagliardini di Arezzo – Zingarelli di Siena

Note: circa 500 spettatori