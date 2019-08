Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di “Urban video”, il corso per video maker promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Modena. Il corso è gratuito e mette a disposizione 12 posti per i quali possono fare domanda fino al 23 ottobre giovani tra i 16 e i 29 anni residenti nella provincia di Modena. Due ulteriori posti sono riservati a possessori di youngERCard, con almeno 80 ore di volontariato certificate alla data di pubblicazione del Bando.

Le lezioni di “Urban video” inizieranno lunedì 4 novembre e si concluderanno lunedì 13 aprile 2020. Le ore di formazione sono in tutto 74, suddivise in incontri settimanali di tre ore che si svolgono di lunedì dalle 17.30 alle 20.30, salvo diversa organizzazione concordata tra docente e allievi. Il corso si articola in lezioni frontali, moduli di approfondimento con docenti specializzati e laboratori con tutor dedicati alla creazione di un project work, dall’idea allo storyboard, fino alle riprese e al montaggio, che sarà presentato a fine corso. Le lezioni, che comprendono anche parti pratiche sull’uso delle attrezzature legate al videomaking (videocamera, luci, accessori) si terranno al Centro Musica_71MusicHub di via Morandi 71, e approfondiranno le tecniche di ripresa video digitale, diverse in base al genere di prodotto da realizzare: cortometraggio, spot, spettacolo, backstage. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per un’attività di tipo amatoriale, ma anche nozioni di base per lo sviluppo di un percorso con obiettivi professionali, approfondendo la conoscenza degli strumenti utilizzati dagli operatori video e apprendendo le basi della regia e della tecnica cinematografica.

La partecipazione è gratuita. I posti si assegnano in base a una graduatoria stilata da una commissione sulla base di un colloquio motivazionale con gli aspiranti allievi. La scheda di iscrizione, completa di tutte le informazioni, e il bando integrale sono scaricabili dal sito (www.musicplus.it).

Informazioni al Centro Musica_71Music Hub tel. 059 2034810; informazioni on line (www.musicplus.it e www.comune.modena.it).