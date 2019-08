Via Cappella, conclusi i lavori di messa in sicurezza

E’ stato riaperto il tratto di Via Cappella dopo il completamento dei lavori di ripristino del cedimento della scarpata stradale. I lavori si erano resi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza della sede stradale nel tratto compreso tra il civico n° 7 e l’innesto con Via Fornarini, tra le località Gorzano e San Venanzio.

Riaperta in questi giorni anche Via Vandelli a Pozza: la strada era stata parzialmente chiusa per permettere di effettuare in piena sicurezza i lavori di rifacimento delle griglie di raccolta delle acque piovane nel sottopassaggio della SP 467 (Strada Pedemontana).

“La messa in sicurezza del territorio è un obiettivo fondamentale di questa amministrazione”, afferma il sindaco Luigi Zironi. “Interventi come quello realizzato in Via Cappella sono di grande rilevanza: abbiamo scelto di investire con opere strutturali e di lunga durata per garantire la massima sicurezza a chi percorre le nostre strade”. Tecnicamente, l’intervento ha riguardato il ripristino del cedimento della scarpata stradale, con l’ampliamento della banchina e la realizzazione di drenaggi per la regimazione delle acque piovane, la realizzazione di una nuova struttura in cemento armato per il sostegno della sede stradale, il rifacimento dell’intera massicciata stradale, della pavimentazione in asfalto e della segnaletica orizzontale e la posa di un nuovo guard rail.