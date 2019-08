Tenta di eludere un controllo dei carabinieri, arrestato

E’ un 33enne senegalese l’uomo che ieri mattina, a Campogalliano, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione sulla propria identità. Lo straniero, irregolare, mentre si trovava davanti al Conad a chiedere l’elemosina, è stato visto dai militari, i quali ne hanno richiamato l’attenzione per identificarlo dacché, nei giorni scorsi, presso la caserma di Campogalliano, erano pervenute numerose lamentele per gli atteggiamenti molesti assunti da alcuni questuanti di colore piazzati davanti ai supermercati della zona.

L’uomo, però, anziché identificarsi, ha preferito scappare; i militari si sono dunque messi al suo inseguimento a piedi, ingaggiando una sorta di corsa ad ostacoli per le vie del paese, terminata circa due chilometri dopo allorquando, con non poca difficoltà, l’uomo – un energumeno di quasi 100 chili – è stato raggiunto e bloccato nonostante la strenua resistenza da questi opposta, tanto che i due militari hanno riportato lievi lesioni.

Il clandestino è stato arrestato e tradotto in carcere.