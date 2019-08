Premio Vassallo al sindaco di San Lazzaro

Il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti si è aggiudicata il premio Angelo Vassallo 2019 per l’impegno dimostrato sui temi della sostenibilità, della legalità e della valorizzazione del territorio, con un occhio di riguardo per il benessere della comunità e la tutela dell’infanzia.

Il premio promosso dal Comune di Pollica assieme ad Anci, Legambiente, Slow Food, Cotta Slow, Federparchi e Libera, con il contributo di Convergenze, è giunto alla sua ottava edizione ed è stato costituito in ricordo del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, uccciso nel 2010.

L’obiettivo del premio Vassallo è quello di valorizzare la realtà amministrativa che ha saputo, più di altre, cogliere l’eredità morale e politica del sindaco.

Sono tanti i progetti portati avanti dall’Amministrazione Conti che vanno proprio nella direzione della partecipazione, della tutela dell’ambiente e della legalità. Tra questi il percorso partecipato che ha portato alla creazione del polo scolastico e sportivo Campus Kid, attualmente in corso di realizzazione, ma anche lo stop al consumo di suolo e lo slancio verso la rigenerazione urbana di intere aree cittadine come il quadrante di via Speranza con il nuovo parco fluviale. Non meno importanti i provvedimenti che fanno di San Lazzaro una città inclusiva e adatta a tutte le età, come i tanti progetti e servizi di sostegno per le famiglie e gli anziani, l’emporio solidale Amalio e la realizzazione del primo polo per l’infanzia gratuito.

