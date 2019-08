Patente di guida scaduta, denunciato

E’ un 42enne indiano, residente a Carpi, l’uomo che ieri pomeriggio è stato fermato da una pattuglia di carabinieri nel Piazzale delle Piscine; i militari, dopo averlo visto effettuare delle manovre con l’auto, hanno deciso di fermarlo per identificare sia lui, sia i due piccoli bambini che si trovavano a bordo. L’uomo, però, avendo la patente di guida scaduta, ha pensato di fornire ai militari quella di un suo amico, trovata nel cruscotto, sostenendo di essere un conoscente della madre dei piccoli, impegnata a fare shopping, da cui li aveva presi in consegna per portarli a fare un tuffo in piscina.

Non ci è voluto molto ai militari a capire che ci fosse qualcosa di strano; l’immagine della patente, difatti, ritraeva un uomo biondo. Dopo aver fatto sopraggiungere la donna, l’uomo si è deciso ad ammettere l’improbabile tentativo di eludere il controllo ed ha consegnato la sua vera patente, risultata scaduta di validità.

Il documento gli è stato ritirato ed ora dovrà anche rispondere di “falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità e su qualità personali”.