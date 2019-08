Controlli notturni della Municipale sulle strade e nei parchi a Sassuolo

Notte di controlli, quella tra venerdì 9 e sabato 10 agosto, per la Polizia Municipale di Sassuolo che ha svolto un turno notturno sia nei parchi, per prevenire e contrastare eventuali fenomeni criminali, che sulle strade cittadine.

Dalle ore 21 alle 01 una pattuglia dedicata al pronto intervento e 3 pattuglie dedicate al controllo parchi hanno monitorato il Parco delle Querce, Parco Arcobaleno, Parco dei Folletti, Parco Albero d’oro, Parco Rimembranza, Parco Ducale, Parco Amico Parco Via Frati, Valle D’aosta, Parco Vicolo Lavatoio, Parco San Michele Parco Via dei Bersaglieri. In totale sono state controllate ed identificate 23 persone.

A seguire, dalle ore 01 alle ore 03, sono stati effettuati controlli di Polizia Stradale utilizzando targa system ed il pre test dell’etilometro. In totale sono state riscontrate 32 violazioni oltre a tre mancate revisioni.

“Una maggiore sicurezza – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – la si conquista anche e soprattutto attraverso la prevenzione che un’Amministrazione comunale ha il dovere di fare attraverso l’impegno della Polizia Municipale. Evitare lo spaccio, al buio delle siepi, malintenzionati che bivaccano nei parchi cittadini è importate tanto quanto evitare che, chi è ubriaco, si metta alla guida mettendo a rischio non solo la sua ma anche la vita di tutte quelle persone che hanno solamente la sfortuna di incrociare la sua vettura. Per questo, quello svolto questa notte, sarà solamente il primo di una lunga serie di controlli, notturni ed improvvisi, nei parchi e sulle strade della nostra città: il tempo in cui si permetteva tutto a tutti è finito e non dovrà più tornare”