Cavriago: a fuoco nella notte 150 rotoballe

Poco prima delle 23.00 i carabinieri , su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai Vigili del Fuoco, che stavano operando con alcune loro squadre del comandi di Reggio Emilia, sono intervenuti in strada Fornace di Cavriago dove, per cause ancora in corso di esatto accertamento, all’interno di un una struttura in acciaio coperta da teloni cerati e adibita a fienile si è sviluppato un incendio che ha interessato l’intera struttura, di proprietà di un’azienda agricola del luogo.

Le fiamme hanno distrutto oltre 150 rotoballe di fieno ma non hanno interessato altre strutture. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Indagini sono in corso per stabilire l’esatta origine del rogo.