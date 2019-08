R14: chiusura per quattro notti dell’entrata della stazione di Bologna Casalecchio

Sul Raccordo di Casalecchio R14, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di domenica 11, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 agosto, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto, dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera, Bologna Arcoveggio o Bologna San Lazzaro.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita’ e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.