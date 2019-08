Gattile di Magreta: un’estate di grande lavoro

Il Canile-Gattile Punto & Virgola, in strada Nuova Pederzona a Magreta, sta affrontando un’estate di grande impegno, specie sul fronte della gestione delle cucciolate di gattini, che vivono un periodo di “picco”, contemporaneamente alle ferie di tante persone, concomitanza che non favorisce le adozioni.

E proprio la promozione delle adozioni è un impegno costante, confermato dai numeri: dall’inizio dell’anno al 6 agosto sono entrati in struttura 189 gatti, ne sono stati adottati 133, 44 sono attualmente ospitati presso i volontari /balie, mentre il Servizio veterinario Ausl ha svolto 166 sterilizzazioni di gatti di colonie feline del territorio del distretto sanitario.

Quello del Punto & Virgola, servendo i territori comunali di Formigine, Sassuolo, Maranello e Fiorano, è infatti un compito che viene svolto grazie a un grande lavoro di squadra, che coinvolge Amministrazioni, Servizio Veterinario Ausl, gestore e associazione di volontariato. Per far fronte agli ingressi delle cucciolate è stato avviato un gruppo balie che ad oggi conta più di venti volontari che ospitano in stallo i gattini presso la propria abitazione, si è creata una rete capillare con le altre associazioni del territorio per intervenire tempestivamente su ogni segnalazione di gatti in pericolo o difficoltà, i volontari si attivano per la verifica, il censimento, la cattura e la sterilizzazione di gatti di colonia sui territori di: Fiorano Modenese (convenzionato con associazione 4 Zampe per l’Emilia), Formigine (convenzionato con Oipa) e Sassuolo (convenzionato con La Fenice), offrendo inoltre supporto ai privati che si occupano di accudire randagi nei pressi delle loro abitazioni o aiutarli in caso di eventuali cucciolate nate in casa, sensibilizzando sull’importanza della sterilizzazione. A questo si aggiunge la consueta opera di diffusione delle pratiche corrette in caso di ritrovamento e di una corretta cultura dell’affido.

Per chi volesse contattare il Canile-Gattile Punto & Virgola, specie per valutare eventuali adozioni, può chiamare lo 059512807 in orario di apertura (fino al 15 settembre dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, in seguito dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 16, sabato e domenica dalle 11 alle 17), o contattare i volontari al 3463724682 (Alice) e al 3496700206 (Caterina), oppure scrivere a x4zampe.emilia@live.com.