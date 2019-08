Domenica sera al via la Festa dei Lamponi a Barigazzo

La 35° Festa dei Lamponi di Barigazzo prende il via domenica 11 agosto 2019 e prosegue fino a Ferragosto, ogni sera dalle ore 19 in poi. E’ organizzata da H.E.W.O. Modena ‘Solidarietà per lo sviluppo’, che destina tutto quanto raccolto a sostenere le comunità etiopi Hewo, nelle quali si accolgono, si curano e si recuperano alla dignità sociale malati di lebbra, di aids, di tbc. L’obiettivo di quest’anno è mantenere attivi i servizi avviati, perché c’è molta attenzione per finanziare sempre nuovi progetti, assai inferiore per dare loro continuità nel tempo.

Ad esempio l’ospedale di Quihà nei primi sei mesi del 2019 ha visitato 1730 bambini con meno di 5 anni, 830 con più di 5 anni, 6.165 adulti; ha assistito 31 donne durante il parto, ha effettuato 8.380 esami di laboratorio ed effettuato 155 interventi chirurgici. E’ un ospedale indispensabile perché unico nella provincia del Tigray, per la cura degli ammalati di TBC, Lebbra e AIDS. L’Hewo risponde alla richiesta fondamentale dei malati poveri di essere presi in cura e alla richiesta di giustizia di bambini in disagio con un ospedale specializzato nella cura di malati di lebbra, TBC, HIV-AIDS e di altre patologie infettive, con un reparto di pediatria, con un reparto di chirurgia e con un “Centro dei diritti”, istituito per far conoscere e difendere i diritti disconosciuti, violati o minacciati dei bambini in età prescolare, provenienti da famiglie economicamente e culturalmente povere. Completano questi servizi attività sociali lavorative per soddisfare i bisogni alimentari dei pazienti ricoverati e dei bambini che frequentano il Centro, quali un campo agricolo, un laboratorio per la conservazione della frutta e della verdura, una macchina per la produzione della pasta, un forno per la produzione del pane. È stato realizzato un laboratorio/scuola di maglieria per la formazione socio-professionale dei giovani e per la produzione di capi di abbigliamento, in cui ricavato è destinato al sostentamento della Comunità.

La Festa dei Lamponi di Barigazzo coniuga solidarietà e impegno con la scoperta e la degustazione delle specialità tipiche dell’Appennino, grazie anche al patrocinio di Slow Food Frignano: crescentine, gnocco fritto, borlenghi, ciacci e frittelle di castagna con ricotta, frittelle di baccalà, polenta distesa, grigliata, bruschette, patatine fritte e menù per bambini. Funzionano un bar gelateria, la grande pesca, la vendita di lamponi freschi ed è possibile assaggiare specialità a base di lamponi e frutti di bosco. Martedì 13 agosto, alle ore 21, ospite della festa, tornerà il coro Voci del Frignano, con il tradizionale concerto di canti montanari.