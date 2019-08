Carabiniere libero dal servizio arresta ladro

Dopo aver pagato 3 lattine di birre del valore di 1.73 euro è uscito dal supermercato convinto di averla fatta franca. Non ha considerato della presenza di un carabiniere della stazione di Fabbrico che a diporto e in abiti civili trovandosi nel supermercato l’aveva notato armeggiare sospettosamente nel banco delle carni. In effetti l’uomo fermato all’esterno dal militare estraeva da sotto gli abiti alcune confezioni di carne che abbandonava in una panchina per poi darsi alla fuga.

Non ha fatto molta strada il carabiniere che l’aveva riconosciuto, con l’ausilio dei suoi colleghi in forza alla stessa stazione di Fabbrico lo raggiungeva preso la sua abitazione dove veniva fermato. Con l’accusa di furto aggravato i carabinieri della stazione di Fabbrico hanno quindi arrestato un 58enne pensionato, con precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.

E’ accaduto ieri pomeriggio quando il carabiniere, che libero da servizi era andato a fare spesa, notando all’interno del supermercato una sua “conoscenza”. Insospettito dall’atteggiamento dell’uomo lo ha tenuto d’occhio. Uscito prima il carabinieri dopo essersi qualificato ha chiesto di mostrare cosa stesse occultando sotto i vestiti. Lo stesso a quel punto tirava fuori 2 confezioni di carme del valore di 50 euro che gettava su una panchina per poi dileguarsi. Ignaro di essere stato riconosciuto l’uomo poco dopo veniva rintracciato, dal militare e dai suoi colleghi giunti in ausilio dalla vicina stazione di Fabbrico, presso la sua abitazione dove alla luce dei fatti accertati veniva arrestato per furto e posto a disposizione della Procura reggiana.