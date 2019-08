Torna Street Food & Music Festival 2019 a San Polo d’Enza

Da Venerdì 23 a Domenica 25 Agosto 2019 torna nel cuore di San Polo d’Enza (RE), in Piazza Matteotti, l’appuntamento annuale con la Fiera D’Agosto, giunta alla 443° edizione: l’evento si fonde per il secondo anno consecutivo con lo STREET FOOD & MUSIC FESTIVAL.

Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all’aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Questa la filosofia che caratterizzerà i 3 giorni imperdibili a San Polo d’Enza, per unire i piaceri della vita: goloso STREET FOOD con tantissime specialità di cucina da strada dolci e salate gourmet per tutti i gusti, fresca BIRRA selezionata, da gustare nell’ampia AREA RELAX CON TAVOLI, ma anche a casa grazie al pratico servizio di ASPORTO e TAKE AWAY. E inoltre tanta buona MUSICA dal vivo, AREA BIMBI con animazione e tanto DIVERTIMENTO per tutte le età – tutto in un’atmosfera unica.

Tra le SPECIALITÀ GASTRONOMICHE presenti durante la rassegna ci saranno arrosticini abruzzesi, panzerotti pugliesi, caciocavallo impiccato, specialità alla griglia, ma anche piatti della cucina thailandese, plin piemontesi e molto altro…

Per gli amanti della buona musica, ogni sera MUSICA DAL VIVO ED EVENTI:

Venerdì 23.08, Beastie Noise – Hard Rock 360°;

Sabato 24.08, DayOff-182 x Blink-182 VS GreenDay Tribute Battle;

Domenica 25.08, I Parrucconi – 70/80/90 Party Band.

Questi gli ORARI DI APERTURA: