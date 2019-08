Altri tre pusher nella rete della polizia reggiana

Continua l’attività di contrasto al traffico di droga in area stazione da parte, soprattutto, di giovanissimi soggetti di nazionalità, spesso, nigeriana. La Squadra Mobile, tra lunedì e martedì, ha dato esecuzione a cinque arresti differiti operati nei mesi scorsi, in area stazione, in occasione di cinque, distinte, cessioni di sostanza stupefacente tipo cocaina, eroina e marijuana.

I cinque arresti erano stati operati a carico di tre soggetti, tutti nigeriani, rintracciati tra lunedì e martedì. Per due di loro è scattato un nuovo arresto in flagranza di reato di cessione e detenzione di sostanza stupefacente.

Le indagini hanno evidenziato un vorticoso traffico, al minuto, di dosi di stupefacente eroina, cocaina e, anche, marijuana.

Gli arresti effettuati in settimana seguono quelli operati a gennaio e luglio e portano a 16 gli arresti di giovanissimi cittadini nigeriani gravemente indiziati di traffico di sostanza stupefacente in area stazione. L’attività, coordinata dalla dott. BERARDI Iacopo, è stata portata avanti utilizzando lo strumento degli arresti differiti per consentire agli investigatori della Squadra Mobile di operare raccogliendo elementi sulla filiera senza interventi singoli che, poco, avrebbero inciso sulla complessiva attività criminale investigata.