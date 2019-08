Si riasfaltano due tratti della Circondariale a Fiorano

A seguito del sopralluogo eseguito con la ditta esecutrice dei lavori di asfaltatura in oggetto, la ditta Asfalti Vignola 2.0 s.r.l., visto che l’asfalto recentemente realizzato in due tratti della Circondariale presenta una superficie ‘ondulata’, con una successione longitudinale di avvallamenti e innalzamenti, è stato concordato che la ditta provvederà alla fresatura e al rifacimento del tappeto di usura nei due tratti della Corsia sud della Circondariale (in prossimità dell’incrocio con Via Ferrari Carazzoli) oltre alla pulizia delle caditoie e della banchina stradale dalla sabbia in eccesso.

Da mercoledì 7 a venerdì 9 agosto verranno riasfaltati i due tratti con conseguente restringimento della carreggiata;

il 27 agosto verrà riasfaltata la corsia di accesso alla rotatoria di Via Giardini dir. Formigine.

Il traffico sulla Via Giardini in direzione sud verrà deviato in Via Mongigatto/Via Viazza.