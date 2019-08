Nicola Zingaretti alla Festa di Villalunga: il segretario del PD è atteso per giovedì 8 agosto

La prima settimana della Festa di Villalunga si è conclusa con un weekend da record, con 5300 pasti serviti nella sola sera di sabato 3 agosto. Una grandissima partecipazione di pubblico che, complice il primo fine settimana di agosto e una temperatura favorevole per evitare la canicola estiva, ha scelto di passare alcune ore al Parco Secchia.

Dopo la carrellata di ospiti che si sono susseguiti nello spazio dibattiti nei primi giorni della manifestazione – Carlo Calenda, Paolo Calvano, Maurizio Martina, Paola De Micheli, Graziano Delrio, Luca Vecchi, Anna Ascani e Pietro Bussolati – giovedì 8 agosto la Festa di Villalunga avrà il piacere di ospitare Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico.

La Festa riapre, dopo una breve pausa, martedì 6 agosto con la consueta “Serata della solidarietà” in cui tutto l’incasso, al netto delle spese, sarà donato alle associazioni Apro e GR.A.D.E. di Reggio Emilia. Tradizione che si ripete da alcuni anni, infatti dalla Festa di Villalunga sono stati donati più di 100 mila euro in beneficienza alle due associazioni, grazie ai volontari e agli avventori di Villalunga che riconoscono la grande importanza dell’iniziativa di solidarietà.

Il programma di martedì 6 agosto:

LA SERATA DELLA SOLIDARIETÀ – tutto l’incasso, al netto delle spese, verrà donato alle associazioni Apro e GR.A.D.E.

Ore 19.30 Apertura Ristoranti: Il tradizionale, La Pagoda, Osteria-Enoteca, La Préda, Street Food “Oltre il ponte”

Ore 20.00 Apertura Ristoranti: Falò

(chiusi per turno I Sapori del Mare e Pizzeria Take Away)

Ore 20.30 Spazio Ludoteca: ARTE IN GIOCO a cura degli Animatori e Atelieristi di Associazione

Ore 21.00 Arena del Liscio: Storia di Romagna

Ore 21.30 Cuba Libre: balli latino americani con Luna Latina

Ore 21.30 La Piazza – musica: Oraillegale – tributo a Ligabue

Ore 22.15 ARENA Riserva Rossa: Vipers ­– tributo ai Queen