Lapam Autoriparazione: “Bene l’intervento della Finanza contro le officine illegali”

“L’intervento della Guardia di Finanza di Modena che, dopo i dovuti accertamenti, ha individuato un’autofficina abusiva nel quartiere Madonnina vicino parco Ferrari, è stato davvero opportuno”. Lapam Autoriparazione plaude all’azione della Finanza che a Modena ha scovato una officina abusiva.

“I sequestri – spiega l’associazione – sono avvenuti in seguito a un controllo nella zona: è stato rilevato che la ditta era sprovvista delle autorizzazioni commerciali e amministrative per poter svolgere l’attività, oltre ad aver smaltito i rifiuti e olii esausti in una discarica totalmente abusiva con conseguenti rischi per l’ambiente”.

Lapam Autoriparazione aggiunge: “Il fenomeno dell’abusivismo nel settore ha raggiunto livelli non tollerabili e necessita di un costante monitoraggio, questo infatti crea un problema di concorrenza sleale per i nostri associati e di sicurezza per i cittadini, che affidano le proprie autovetture a queste autofficine senza nessun tipo di garanzia rispetto all’intervento effettuato, costituendo un pericolo per se e per gli altri sulle strade. Nel congratularci nuovamente con la Guardia di Finanza auspichiamo che i controlli proseguano per garantire il totale rispetto delle normative”.