F1: Gp Ungheria, polo di Verstappen. Ferrari quarta e quinta

La Red Bull di Max Verstappen partirà in pole position del Gp d’Ungheria: l’olandese ha conquistato la prima pole della sua carriera precedendo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, con le Mercedes.

Charles Leclerc e Sebastian Vettel scatteranno rispettivamente dalla seconda e dalla terza fila, in quarta e quinta posizione, nel Gran Premio che prenderà il via domani alle 15.10 sulla pista dell’Hungaroring.

Minuti finali. Nonostante un colpo contro le barriere dell’ultima curva nel corso del Q1 Charles, così come il suo compagno Sebastian, sono arrivati a giocarsi la pole position nei dieci minuti conclusivi. In quella fase entrambi i piloti della Scuderia Ferrari sono stati in grado di migliorare al secondo tentativo il primo riscontro ottenuto: Charles è sceso da 1’15”437 a 1’15”043, 28 millesimi meglio dell’1’15”071 stabilito da Sebastian dopo che aveva inizialmente fatto segnare 1’15”346.