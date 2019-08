Escursionista soccorsa al lago Baccio

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone sono intervenuti questa mattina in aiuto a un’escursionista 70enne infortunatasi su un sentiero vicino al lago Baccio (Pievepelago). Una forte distorsione a una caviglia impediva alla donna (I.M. le iniziali, residente a Livorno) di proseguire.

In mancanza di copertura telefonica, un’amica che era con lei ha raggiunto il rifugio Vittoria, al lago Santo, dove il titolare ha dato l’allarme. Sul posto è intervenuta la squadra in pronta partenza dei tecnici Saer, che con un fuoristrada sono riusciti da arrivare in prossimità del lago Baccio, dove hanno stabilizzato la donna portandola sul mezzo fino al parcheggio del lago Santo. Da qui ha deciso di raggiungere in autonomia l’ospedale.